"Циганков може втратити мотивацію, якщо його "перетримати", – Циганик

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик прокоментував можливий продаж лідера Динамо Віктора Циганкова.

"Якщо вирішать, що Циганкова потрібно продавати, то потрібно це і робити. Ну і що тут такого? Все продають. Потрібно шукати нові резерви, бути готовими до того, що в будь-який момент потрібно буде продати Вітю. Таке життя.

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Знаєте, я думаю, якщо Циганкова "перетримати" в команді, то він може втратити мотивацію. Не треба цього робити. Є можливість, домовилися – потрібно продавати. Але я думаю, він ще не все сказав і в Динамо", – сказав Циганик у програмі Циганик LIVE.