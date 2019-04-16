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"Циганков може втратити мотивацію, якщо його "перетримати", – Циганик

22:18 278 Читать на русском
"Циганков може втратити мотивацію, якщо його "перетримати", – Циганик
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик прокоментував можливий продаж лідера Динамо Віктора Циганкова.

"Якщо вирішать, що Циганкова потрібно продавати, то потрібно це і робити. Ну і що тут такого? Все продають. Потрібно шукати нові резерви, бути готовими до того, що в будь-який момент потрібно буде продати Вітю. Таке життя.

"У Русина важкі стосунки з тренерським штабом Динамо", – Циганик розповів про ситуацію з нападником киян

Знаєте, я думаю, якщо Циганкова "перетримати" в команді, то він може втратити мотивацію. Не треба цього робити. Є можливість, домовилися – потрібно продавати. Але я думаю, він ще не все сказав і в Динамо", – сказав Циганик у програмі Циганик LIVE.

Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Віктор Циганков Віктор Циганков Ігор Циганик
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