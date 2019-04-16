"У Русина важкі стосунки з тренерським штабом Динамо", – Циганик розповів про ситуацію з нападником киян

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про стосунки нападника Динамо Назарія Русина з тренерським штабом.

"Чому не грає Русин? У нього була травма. І ще у нього дуже складні стосунки з тренерським штабом Динамо", – сказав Циганик у програмі Циганик LIVE.

Циганик: Контракт з Де Пеною підписаний до кінця 2019 року

У сезоні 2018/19 Русин зіграв 15 матчів у складі Динамо в усіх турнірах та забив 3 голи. Наразі травмовані інші нападники Фран Соль та Артем Бєсєдін, а наставник киян Олександр Хацкевич експериментує з Беньяміном Вербічем та Денисом Гармашем.

Динамо перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 56 очок.

Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киян