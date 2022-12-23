"Переговори "Суркіси/Циганкови/Пере" призвели до очікуваного результату. Тобто, ні до чого не призвели.

Суркіс: Впевнений, що Циганков не може покинути Динамо просто так

Тепер варіантів у Динамо рівно два – продаж по дисконту вже цієї зими або ж літнє прощання задарма. Все дуже просто", – повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Нагадаємо, контракт Циганкова завершується влітку 2023 року, тож вже цієї зими Віктор може домовитись з новим клубом щодо безкоштовного переходу. Натомість Ігор Суркіс переконаний, що Віктор не може просто так покинути Динамо – у приклад він постійно ставить історію з Ярмоленком, який у схожій ситуації пролонгував контракт з киянами, а згодом був проданий у дортмундську Борусію (дозволивши, таким чином, "біло-синім" суттєво поповнити клубний бюджет).

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