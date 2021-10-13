"У них немає центрального хавбека. У збірної України – є (очевидно, натяк на Маліновського – прим.). Якщо ти береш Піхальонка, розумієш, що він може виконати ту функцію, притримати м'яч, то ти повинен його використовувати.

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У Петракова просто немає досвіду. У нього все на інтуїції – як боженька дасть. Немає логіки. Мені не зрозумілі кроки. Він зробив заміни пізніше. Коли ми вже "сіли" глибоко", – сказав Циганик у ефірі Football Hub.

Нагадаємо, Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі, а Олександр Піхальонок двічі опинявся поза остаточною заявкою. Після гри з Боснією та Герцеговиною наставник збірної України поскаржився на відсутність заміни Миколі Шапаренку.

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