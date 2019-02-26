Циганик: Прогрес Миколенка дуже яскравий і помітний

Ведучий програми ЦиганикLIVE Ігор Циганик оцінив переспективи молодих гравців Динамо.

"Чи реальний трансфер Чоріча з Роми? Я вірю у це мало. Тим більше, півзахисника. Зараз можна написати будь-що, про те, що Чорічем цікавиться Мілан, Манчестер Сіті.

Динамо націлилось на хавбека Роми Чоріча

Миколенко так підключається до атак, що ніхто в Динамо не підключається. Він багато грає на атаку, тому є деякі проблеми в обороні. На Соля віддав саме він передачу у матчі з Олімпіакосом, після якої вдалося забити.

Та агресія, яку дає Миколенко, вона повністю відповідає вимогам тренерського штабу. Його прогрес дуже яскравий і помітний.

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У Динамо є перспектива: і Шепєлєв, і Шапаренко, і Цітаішвілі, і Миколенко, і Буяльський, і Вербіч будуть додавати. Команда будується і помітно ці паростки нової команди", – цитує Циганика FootballHub.