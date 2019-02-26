Цыганык: Прогресс Миколенко очень яркий и заметный

Ведущий программы ЦыганыкLIVE Игорь Цыганык оценил переспективы молодых игроков Динамо.

"Реален ли трансфер Чорича из Ромы? Я верю в это мало. Тем более, полузащитника. Сейчас можно написать что угодно, о том, что Чоричем интересуется Милан, Манчестер Сити.

Динамо нацелилось на хавбека Чорича

Миколенко так подключается к атакам, как никто в Динамо не подключается. Он много играет на атаку, поэтому есть некоторые проблемы в обороне. На Соля отдал именно он передачу в матче с Олимпиакосом, после которой удалось забить.

И агрессия, которую дает Миколенко, она полностью соответствует требованиям тренерского штаба. Его прогресс очень яркий и заметный.

"Після матчу з Барселоною мій батько заплакав". Голеадор Динамо 90-х, трансферу якого в АПЛ завадив Лобановський

У Динамо есть перспектива: и Шепелев, и Шапаренко, и Цитаишвили, и Миколенко, и Буяльский, и Вербич будут добавлять. Команда строится и заметно эти ростки новой команды", – цитирует Цыганыка FootballHub.