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Цыганык: Прогресс Миколенко очень яркий и заметный

26 февраля 23:38 31 Читати українською
Цыганык: Прогресс Миколенко очень яркий и заметный
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Ведущий программы ЦыганыкLIVE Игорь Цыганык оценил переспективы молодых игроков Динамо.

"Реален ли трансфер Чорича из Ромы? Я верю в это мало. Тем более, полузащитника. Сейчас можно написать что угодно, о том, что Чоричем интересуется Милан, Манчестер Сити.

Динамо нацелилось на хавбека Чорича

Миколенко так подключается к атакам, как никто в Динамо не подключается. Он много играет на атаку, поэтому есть некоторые проблемы в обороне. На Соля отдал именно он передачу в матче с Олимпиакосом, после которой удалось забить.

И агрессия, которую дает Миколенко, она полностью соответствует требованиям тренерского штаба. Его прогресс очень яркий и заметный.

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У Динамо есть перспектива: и Шепелев, и Шапаренко, и Цитаишвили, и Миколенко, и Буяльский, и Вербич будут добавлять. Команда строится и заметно эти ростки новой команды", – цитирует Цыганыка FootballHub.

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Динамо Киев - Заря: Понедельник 25 февраля 2019

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Анте Чорич Анте Чорич Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Виталий Миколенко Виталий Миколенко Динамо Киев - Заря
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