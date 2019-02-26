Цыганык: Прогресс Миколенко очень яркий и заметный

Ведущий программы ЦыганыкLIVE Игорь Цыганык оценил переспективы молодых игроков Динамо.
"Реален ли трансфер Чорича из Ромы? Я верю в это мало. Тем более, полузащитника. Сейчас можно написать что угодно, о том, что Чоричем интересуется Милан, Манчестер Сити.
Динамо нацелилось на хавбека Чорича
Миколенко так подключается к атакам, как никто в Динамо не подключается. Он много играет на атаку, поэтому есть некоторые проблемы в обороне. На Соля отдал именно он передачу в матче с Олимпиакосом, после которой удалось забить.
И агрессия, которую дает Миколенко, она полностью соответствует требованиям тренерского штаба. Его прогресс очень яркий и заметный.
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У Динамо есть перспектива: и Шепелев, и Шапаренко, и Цитаишвили, и Миколенко, и Буяльский, и Вербич будут добавлять. Команда строится и заметно эти ростки новой команды", – цитирует Цыганыка FootballHub.