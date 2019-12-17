Циганик: Не бачу необхідності змінювати Михайличенка

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик вважає, що Олексій Михайличенко повинен залишитися на посаді головного тренера Динамо.

Нагадаємо, Михайличенко очолив Динамо у серпні цього року після відставки Олександра Хацкевича, який не зумів вивести команду в груповий турнір Ліги чемпіонів. Під керівництвом Михайличенка кияни вилетіли з Ліги Європи, граючи в одній групі з Копенгагеном, Мальме та Лугано, а в УПЛ відстають від Шахтаря на 14 очок.

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"Михайличенко дав команді функціональні моменти, яких не було при Хацкевичі. Але сказати, що він повністю повернув ситуацію, дуже важко. Я чув від футболістів і тренерів Динамо, що у них були дуже невдалі літні збори. Команда провалила літню підготовку, в результаті чого виходила на матчі не в найкращій готовності. І це все не дало можливості футболістам проявити себе.

Новий тренер штаб "заходив" в таких умовах, що команду потрібно готувати, що вона не біжить. Пресинг, постійні забігання і простріли, багато роботи без м'яча – це вимоги Михайличенка. Правильні вони чи ні – це судити має керівництво клубу.

І коли команда не готова і не здатна це робити, то тоді можна все ж говорити, що потрібен час для підготовки команди. Зміна тренера – це постійне переливання крові, яке може не дати користі для здоров'я пацієнта. Я не бачу зараз необхідності змінювати Михайличенка.

Яке завдання у команди? Вийти на наступний сезон в Лігу чемпіонів. Є півроку для того, щоб створити конкурентоспроможну команду і дати новий імпульс тим гравцям, які десь себе повністю не реалізували або не відчували підтримки. І вже навесні, в перших трьох-чотирьох матчах буде зрозуміло, чи відчуває команда тренера, чи ні. Але тільки після зборів можна буде про це говорити", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

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