"Ми говорили багато про зміну поколінь, що її треба пройти. Можливо, я зараз скажу велику дурницю, але у Петракова буде велика проблема на наступний склад і взагалі, що далі робити.

Збірна України встановила історичне досягнення у матчі Ліги націй з Вірменією

Матч з Вірменією нам показав, що резерв у нас все-таки є. Є Ігнатенко, який може замінити Степаненка. Зараз вже треба тому ж Степаненку, Сидорчуку, Ярмоленку... Їхній час потроху йде. А як їх зараз вивести? Або це їх зараз змотивує, або може бути дуже велика проблема.

Тут саме від тренера дуже багато залежить. Якщо він повірить у цих молодих пацанів, то я хочу сказати, що у нас може бути дуже хороша історія. І ми отримаємо ще раз дуже яскраве покоління футболістів", – цитує Циганика ВЗБІРНА.

Нагадаємо, збірна України опинилась за крок від виходу в еліту Ліги націй – аби пробитись у групу А українцям треба в останньому турі обіграти Шотландію. Вирішальна дуель відбудеться у вівторок, 27 вересня о 21:45.

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