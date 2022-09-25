"Мы говорили много о смене поколений, что ее надо пройти. Возможно, я сейчас скажу большую ерунду, но у Петракова будет большая проблема на следующий состав и вообще, что дальше делать.

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Сегодня нам показали, что резерв у нас все-таки есть. Есть Игнатенко, который может заменить Степаненко. Сейчас уже нужно тому же Степаненко, Сидорчуку, Ярмоленко... Их время понемногу уходит. А как их сейчас вывести? Либо это их сейчас мотивирует, либо может быть очень большая проблема.

Здесь именно от тренера очень многое зависит. Если он поверит в этих молодых пацанов, то я хочу сказать, что у нас может быть очень хорошая история. И мы получим еще раз очень яркое поколение футболистов", – цитирует Цыганыка ВЗБІРНА.

Напомним, сборная Украины оказалась в шаге от выхода в элиту Лиги наций – чтобы пробиться в группу А украинцам нужно в последнем туре обыграть Шотландию. Решающая дуэль состоится во вторник, 27 сентября в 21:45.

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