"Рівень соккера у США зростає. Коли я грав за Нью-Йорк Сіті – у команді було багато світових легенд: Андреа Пірло, Давід Вілья, Френк Лемпард, тренером був Патрік Вієйра.

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Це був дуже емоційний час, я багато чому навчився у цих майстрів. Коли перейшов до Цинциннаті, був вже більш досвідченим гравцем. Зараз же я відчуваю потребу у чомусь більшому, тому й обрав СК Дніпро-1 своєю першою європейською командою у кар’єрі", – цитує Матарріту офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, 28-річний оборонець, який зіграв за Коста-Рику 2 матчі на ЧС-2022, підписав з дніпрянами контракт на 2 роки.

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