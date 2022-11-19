Тіте викликав на чемпіонат світу 39-річного Дані Алвеса, який не грав з вересня через травму. Бразильська преса активно критикує головного тренера, але Зе Роберто став на захист тренера та футболіста.

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"Питання несприйняття віку культурне. Я відчув це все у 2006-му, коли повернувся в Бразилію після чемпіонату світу в Німеччині. Важко змінити ментальність, адже ейджизм – частина культури бразильських фанатів. Бачу, що нічого не змінилося, ця тема досі табуйована.

Досвід Дані Алвеса є ключовим для збірної. Молоді футболісти прекрасно зарекомендували себе в Європі, але для них цей Мундіаль буде першим. Потрібні досвідчені гравці. Алвеса взяли через видатні досягнення. Він може зробити різницю не лише на полі, а й в роздягальні", – сказав Зе Роберто в коментарі UOL.

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