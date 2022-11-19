Тите вызвал на чемпионат мира 39-летнего Дани Алвеса, не игравшего с сентября из-за травмы. Бразильская пресса активно критикует главного тренера, но Зе Роберто встал на защиту тренера и футболиста.

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"Вопрос невосприятия возраста культурный. Я почувствовал это все в 2006-м, когда вернулся в Бразилию после чемпионата мира в Германии. Трудно изменить ментальность, ведь эйджизм – часть культуры бразильских фанатов. Вижу, что ничего не изменилось, эта тема до сих пор табуирована.

Опыт Данные Алвеса является ключевым для сборной. Молодые футболисты отлично зарекомендовали себя в Европе, но для них этот Мундиаль будет первым. Нужны опытные игроки. Алвеса взяли из-за выдающихся достижений. Он может сделать разницу не только на поле, но и в раздевалке", – сказал Зе Роберто UOL.

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