"Якщо говорити про гру, то я б оцінив виступ нашої команди на трійку. Але оскільки результат виявився вищим, збірна пробилася у чвертьфінал Євро і це хороший показник – поставлю четвірку.

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Мене засмутила якість гри практично у всіх поєдинках. Це однозначно не те, що може демонструвати ця команда. Також я очікував більшого від наших лідерів. Їхня виконавська майстерність залишала бажати кращого.

Що сподобалось? У важку хвилину, коли після поразки від Австрії ми вийшли в 1/8, команда згуртувалася, показала характер, і витягнула гру проти шведів.

А ще треба було більше довіряти запасним. Як можна грати без замін після такого тривалого клубного сезону? Як правило, виходив Віктор Циганков і Марлос, але на загальну картину гри ці футболісти вплинути не могли. Настільки нерішучі плани щодо замін в нашій команді пов'язані з тренерськими задумками. Мені здається, все-таки у Андрія Шевченка був якийсь мандраж щодо замін, страх нічого не зіпсувати. Але як показав турнір, від цього краще не стало.

А щодо трійки найкращих футболістів збірної України на турнірі – це Георгій Бущан, Андрій Ярмоленко та Олександр Караваєв", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

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