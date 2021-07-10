"Если говорить об игре, то я бы оценил выступление нашей команды на тройку. Но поскольку результат оказался выше, сборная пробилась в четвертьфинал Евро и это хороший показатель – поставлю четверку.

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Меня огорчило качество игры практически во всех поединках. Это однозначно не то, что может демонстрировать эта команда. Также я ожидал большего от наших лидеров. Их исполнительское мастерство оставляло желать лучшего.

Что понравилось? В трудную минуту, когда после поражения от Австрии мы вышли в 1/8, команда сплотилась, показала характер, и вытянула игру против шведов.

А еще надо было больше доверять запасным. Как можно играть без замен после такого длительного клубного сезона? Как правило, выходил Виктор Цыганков и Марлос, но на общую картину игры эти футболисты повлиять не могли. Столь нерешительные планы относительно замен в нашей команде связаны с тренерскими задумками. Мне кажется, все-таки у Андрея Шевченко был какой-то мандраж относительно замен, страх ничего не испортить. Но как показал турнир, от этого лучше не стало.

А относительно тройки лучших футболистов сборной Украины на турнире – это Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко и Александр Караваев", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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