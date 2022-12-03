Український захисник Ярослав Ракицький на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram оголосив про відхід з Адана Демірспор.

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Контракт 33-річного футболіста з турецькою командою був чинний до 30 червня 2023 року, однак сторони вирішили розірвати співпрацю.

"Дякую, Адана, що підтримали в непростий період. Я вдячний клубу, президенту, тренеру та вболівальникам! Наше співробітництво припинено", – написав Ярослав у соцмережі.

Нагадаємо, Ракицький перейшов в Адана Демірспор 23 липня 2022 року і провів за команду 9 матчів у всіх турнірах (1 асист і два вилучення). Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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