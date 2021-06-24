"Це найдорожча збірна в історії України", – Павелко розповів, куди підуть кошти від УЄФА за Євро-2020
Президент УАФ Андрій Павелко підтвердив, що гроші за Євро вже розподілені.
"Теперішня національна збірна – найдорожча в історії України. І ви розумієте чому, дивлячись на тренерський штаб. І ті платежі від УЄФА, які ми отримаємо за участь на Євро, вони десь компенсують витрати на підготовку команди до чемпіонату.
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Все чесно. Якби були зайві призові, ми б із задоволенням витратили їх на дитячий футбол і на стадіони", – цитує Павелко Tribuna.
На даному етапі збірна України отримає близько 13 млн євро, але ця сума може збільшитись, якщо команда Шевченка здолає шведів в 1/8 фіналу Євро-2020.
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