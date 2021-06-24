"Нынешняя национальная сборная – самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, глядя на тренерский штаб. И те платежи от УЕФА, которые мы получим за участие на Евро, они где-то компенсируют расходы на подготовку команды к чемпионату.

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Все честно. Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы", – цитирует Павелко Tribuna.

На данном этапе сборная Украины получит около 13 млн евро, но эта сумма может увеличиться, если команда Шевченко одолеет шведов в 1/8 финала Евро-2020.

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