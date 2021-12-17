Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував жеребкування Ліги націй, де суперниками Скуадри Адзурри будуть Англія, Угорщина та Німеччина.

"Це хороша група, а разом із Німеччиною, Англією та Угорщиною, безумовно, буде цікавою. Зустріч із сильним суперником – частина футбольного видовища.

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Ми вже грали з Англією у фіналі чемпіонату Європи, тож це будуть дві напружені ігри. Матчі Італії з Німеччиною – класика світового футболу. Я вперше гратиму з ними як головний тренер, радий цьому.

Матчі з Угорщиною – протистояння італійських тренерів, вони дуже добре зіграли на чемпіонаті Європи під керівництвом Марко Россі", – наводить слова Манчіні football-italia.

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