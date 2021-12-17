Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал жеребьевку Лиги наций, где соперниками Скуадры Адзурры будут Англия, Венгрия и Германия.

"Это хорошая группа, а вместе с Германией, Англией и Венгрией, безусловно, будет интересной. Встреча с сильным соперником – часть футбольного зрелища.

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Мы уже играли с Англией в финале чемпионата Европы, так что это будут две напряженные игры. Матчи Италии с Германией – классика мирового футбола. Я впервые буду играть с ними как главный тренер, рад этому.

Матчи с Венгрией – противостояние итальянских тренеров, они очень хорошо сыграли на чемпионате Европы под руководством Марко Росси", – приводит слова Манчини. football-italia.

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