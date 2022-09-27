Звітний поєдинок уже не мав жодного турнірного значення. Англія ще після 5-го туру вилетіла з Ліги А, а Німеччина втратила шанси поборотися за вихід у фінальну частину. Щоправда, у британців було іміджеве завдання – нарешті перервати серію без голів із гри.

Англія та Німеччина розписали нічию у перестрілці з шістьма голами та феєричним камбеком "трьох левів"

Усі цікаві події відбулися після перерви. Спочатку Німеччина здобула перевагу в два м'ячі. Потім Англія відігралася і навіть вийшла в перед. Зрештою, наприкінці матчу Хаверц зрівняв рахунок. Кай став лише другим німцем, який оформив дубль на Вемблі. Раніше це робив Олівер Бірхофф, який двічі забив у ворота Чехії у фіналі Євро-1996.