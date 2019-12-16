"Це дуже сумна ніч для всього спорту – я обійняв Зозулю": президент Райо засудив образи українця

Президент Райо Вальєкано Мартін Преса однозначно висловився щодо поведінки фанатів мадридського клубу, які зірвали матч проти Альбасете образами на адресу Зозулі.

"Це дуже сумна ніч для Райо та спорту. Ми хочемо різко засудити образи, які частина вболівальників, розташованих за воротами, адресувала гравцеві-супернику.

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Ми відчуваємо сором та смуток через те, що сталося. Для нас це був дуже важливий поєдинок. Більшість наших фанів віднеслись з повагою до нього. Ми просимо, щоб це припинилося.

Обидва клуби погодились, що матч потрібно догравати в більш сприятливих умовах. Ми не збираємось терпіти будь-який вид насильства.

Я розмовляв із Зозулією, і я обійняв його, бо він людина і заслуговує на повагу", – зізнався президент Райо Вальєкано.

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Роман Зозуля на початку 2017 року перейшов у Райо Вальєкано на правах оренди з Бетіса, але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нібито нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017-го підписав контракт з Альбасете.