Журналіст Ігор Циганик вважає, що підопічні Мірчі Луческу навряд чи зможуть пройти Бешикташ і зіграти у груповому турнірі Ліги конференцій.

"Бешикташ – достатньо серйозний клуб. Якщо брати кадровий склад Бешикташа і кадровий склад Динамо, то ми розуміємо, що турки – фаворити. Якщо Динамо пройде Бешикташ – це буде свого роду подвиг.

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Особливо після того, як команда грала проти Аріса. І те, як Динамо грає в захисті. Те, що команда грала в захисті у матчах з Арісом і Чорноморцем – це чемпіонат області. І навіть там так не помиляються.

З Бешикташем буде складно, суперник серйозний. Шансів у Динамо небагато", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Перший поєдинок Динамо і Бешикташа відбудеться 24 серпня у Бухаресті. Матч-відповідь – 31 числа у Стамбулі. Переможець вийде у групу Ліги конференцій, а невдаха завершить єврокубковий сезон 2023/24.

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