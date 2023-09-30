"Трубину важно было сыграть с Порту дома и не пропустить. Он несколько раз удачно выходил из ворот, и продемонстрировал большую уверенность, концентрацию и дисциплину.

Суперсейв Трубина в О Класико в видеообзоре матча Бенфика – Порту

Я очень рад за него. Этот матч был важным для его самоуверенности. Я полностью уверен в нем и в его способностях", – цитирует Шмидта официальный сайт "орлов".

Напомним, Трубин вышел в основе и впервые отстоял на ноль – украинец запомнился перехватом мяча на линии штрафной после выхода один на один Тареми и удивительным сейвом после удара Пепе под перекладину.

Трубин впервые сыграл на ноль за Бенфику – украинец совершил суперсейв в дерби с Порту, экс-звезда Шахтера отдал ассист