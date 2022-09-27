Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін проаналізував своє становище у збірній України. Після одного матчу в Лізі націй він перебрався у розташування команди Руслана Ротаня.

"Ще у травні, під час підготовки до кваліфікації на чемпіонат світу та Ліги націй, до мене підійшов Олександр Васильович і сказав, що треба допомогти "молодіжці". Ми поговорили про те, що не можна залишати справи незавершеними та домовилися, що я зіграю матч із Шотландією. Я дуже вдячний за цю нагоду.

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Щодо від'їзду в молодіжну збірну, то я ставлюся до цього спокійно. Розумію, що треба допомагати збірній України. І не має значення, це національна чи молодіжна команда. Мені потрібно продовжувати якісно працювати, щоб уже в майбутньому максимально закріпитися у національній збірній.

Неможливо втратити мотивацію, коли йдеться про матчі збірної України. Завжди з честю та гордістю одягаю футболку збірної. Зрозуміло, кожен футболіст хоче грати у національній команді, і я не виняток. Але зараз матчі U-21 не менш важливі, особливо, коли потрібно виходити на Євро", – цитує Трубіна sportarena.

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