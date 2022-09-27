Голкипер Шахтера Анатолий Трубин проанализировал свое положение в сборной Украины. После одного матча в Лиге наций он перебрался в расположение команды Руслана Ротаня.

"Еще в мае, во время подготовки к квалификации на чемпионат мира и Лиги наций, ко мне подошел Александр Васильевич и сказал, что нужно помочь "молодежке". Мы поговорили о том, что нельзя оставлять дела незавершенными и договорились, что я сыграю матч с Шотландией. Я очень благодарен за эту возможность.

Бондаренко – о матче смерти за выход на Евро-2023 со Словакией: "На поле будет совсем другая команда"

Относительно отъезда в молодежную сборную, то я отношусь к этому спокойно. Понимаю, что нужно помогать сборной Украины. И неважно, это национальная или молодежная команда. Мне нужно продолжать качественно работать, чтобы уже в будущем максимально закрепиться в сборной.

Невозможно потерять мотивацию, когда речь идет о матчах сборной Украины. Всегда с честью и гордостью одеваю футболку сборной. Понятно, что каждый футболист хочет играть в национальной команде, и я не исключение. Но сейчас матчи U-21 не менее важны, особенно когда нужно выходить на Евро", – цитирует Трубина. sportarena.

Украина U-21 – Словакия U-21: анонс решающего матча за выход на Евро-2023