Україна U-21

Молодіжна збірна України в рамках матчу-відповіді плей-офф кваліфікації до Євро-2023 зустрінеться з однолітками зі Словаччини. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна України U-21 в своїй історії кваліфікувалася на міжнародні турніри всього два рази за всю історію. В 2006 році команда Михайличенка з Мілевським, Алієвим, Чигринським і Пятовим дійшла до фіналу Євро, а у 2011-му дрім-тім Яковенка з Коноплянкою, Ярмоленком, Ракицьким, Зозулею і Кривцовим провалилась на груповому етапі – вона стала четвертою в групі. З того часу наша молодіжка нікуди не виходила.

"Зробимо все, щоб Україна потрапила на чемпіонат Європи": Ротань – про кадрові втрати і головну зброю Словаччини

Шанс написати нову сторінку в історії вітчизняної U-21 отримав колектив Руслана Ротаня. За іменами він виглядає не так гучно, як збірні 2006 та 2011 років, однак за рівнем футболу команда точно прогресивніша. Це вже не поcтрадянське бий-біжи з результатом понад усе – нинішня молодіжка демонструє сучасну позиційну гру, засновану на принципах Малдери й Шевченка.

За нинішньою збірної України U-21 дійсно приємно спостерігати і звичайним фанам, і тактичним аналітикам. Перспектив закріпитись у Європі у її лідерів значно більше, ніж у покоління Мілевського чи Коноплянки. Відчутна частка гравців вже зараз грає там.

У доволі непростій групі з Сербією і Францією "синьо-жовтим" вдалося посісти другу позицію. Балканців двічі перемогли й обійшли їх на 11 очок, а з суперпотужними "Ле Бльо" Україна влаштувала перестрілку (3:3). Якби вдалося виграти ту битву, то підопічні Руслана Ротаня стали б найкращою другою командою відбору, уникнувши плей-офф, а так доведеться помучитись зі збірною Словаччини U-21 в іграх на виліт. Перша зустріч з нею завершилась холодним душем.

Колектив під керівництвом Ярослава Кентоша не є фаворитом протистояння. Велика група цієї команди виступає у Європі, причому Давід Стрелец вже є гравцем ротації у Спеції – втім, нічого неймовірного вона не демонструє. Хороша флангова гра, відносно непоганий пресинг, висока результативність, але пропущені м'ячі практично в кожному матчі й поразки від реально міцних однолітків – ось що собою являє Словаччина U-21.

Тим не менш, зустріч з нею у Жиліні завершилась поразкою України з рахунком 2:3. Судаков був настільки вражений, що назвав "соколів" одним із найважчих суперників у відборі.

Фіаско виявилось доволі прикрим, якщо врахувати якість футболу підопічних Руслана Ротаня. Наша молодіжка зіграла на своєму рівні, продемонструвавши класний темп (17,13 пасів на хвилину), високу тривалість володінь (не менше 6 пасів за один сеанс) і пристойну інтенсивність при роботі без м'яча (84 повернення при тому, що саме ми вели гру). В плані переміщень та думки на полі все також було симпатично.

Проблемою стала оборона. "Синьо-жовті" в захисті виграли всього 35 єдиноборств із 76-ти, а у першій фазі білд-апу була допущена аж 25 втрат – це дуже багато. Помилки виглядали дуже простими. Невдалі паси на гравців під пресингом, підкати у власному штрафному, обрізки на рівному місці... Погано виглядав і Батагов, якого давно критикують за роботу в ролі центрбека, і досвідчений Сирота (привіз два голи).

Разом з тим, списувати все на захист було б несправедливо. Слабенька оборона зробила нас вразливою, але і попереду вистачало недопрацювань. Зокрема, молодіжка допустила забагато помилок при передачах – точність склала всього 85%. При майже 600 пасах у високому темпі з тривалими володіннями було проведено всього 6 передач у зону в 20-ти метрах від воріт, а дотиків у штрафному зробили всього 22 (що значно менше середніх 27). Відповідно, зросла і частка дальніх ударів.

Тим не менш, загальне враження від футболу збірної України U-21 залишилось позитивним. Команда точно краще грає у футбол, ніж Словаччина U-21. Вона швидша, цікавіша й грамотніша, та і з реалізацією у неї все гаразд. Судаков сказав, що "соколи" є однии з найважчих наших суперників, однак у словацькому таборі настрої повинні бути не менш тривожними. Підопічні Ярослава Кентоша зуміли дещо збити приціл нашим гравцям, але за якістю гри "синьо-жовті" потужніші.

Сьогодні важливо допустити меншу кількість втрат у всіх фазах і працювати жорсткіше в єдиноборствах. Або ж навпаки – треба знайти такі шляхи розвитку атаки, в яких цих єдиноборств буде якомога менше. Руслану Ротаню краще видно, що і як треба робити, хоча на душі тривожно. Словаків влаштує і нічия, а от нам необхідно перемагати з перевагою в два голи. Між тим, проблеми в обороні важко вирішити за кілька днів.

Кадрова ситуація

Україні сьогодні не допоможе Вівчаренко, що є дуже болючою втратою. У першому матчі Костянтин був лідером збірної за поверненнями м'яча. Сьогодні його замінить Драмбаєв. Також аналітики прогнозують появу Таловєрова в центрі оборони – і не факт, що замість Батагова, якого Ротань завжди ставив у основу. Також можна припустити, що замість Ваната з перших хвилин вийде Судаков – у пасовій грі Георгій важливіший.

Словаччина кадрових проблем не має. Стрелец і Суслов готові до бою – а більшого їм і не треба.

Орієнтовні склади на матч Словаччина U-21 – Україна U-21

Україна U-21: Трубін – Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко – Михайленко, Бондаренко, Криськів – В'юнник, Кухаревич, Судаков

Словаччина U-21: Белко – Месік, Оберт, Немчик, Датко – Покорни, Лаврінчик – Кадак, Суслов, Капралік – Стрелец

Прогноз "Футбол 24" – Україна прорветься на Євро

Варто очікувати дуже непростого протистояння. Словаччина довела здатність руйнувати нашу гру – чогось неймовірного в даному процесі команда не демонструє, але Україні вистачає. Сьогодні ж "соколи" зосередяться на обороні ще сильніше, що суттєво ускладнить наші просування до чужого штрафного. У Жиліні "синьо-жовті" мали з цим певні труднощі.

Втім, проблеми не виглядають аж надто страшними. Так, з обороною не все гаразд, але в новій конфігурації все може бути краще – Таловєров дійсно здатний дати більше надійності. В пасовій же грі все в порядку, тільки треба трішки додати в точності. Можливо, десь треба і темп підвищити. Україна U-21 точно може зробити це.

У команди Руслана Ротаня є все для того, щоб прорватись на Євро-2023. Словаччина U-21 – складний, неприємний, але точно прохідний суперник. "Соколи" взагалі не мали грати у плей-офф, адже проскочити на друге місце вдалося лише завдяки дисквалу росіян (орки, до речі, розгромили підопічних Кентоша). Нічого фантастичного у їхньому футболі немає, а от українська молодіжка дуже симпатична.

Рекомендуємо поповнити запаси валідолу. Матч буде важким. Цілком реальною є навіть серія пенальті, але ми поставимо на прохід "синьо-жовтих". Вони сильні, вони краще організовані і вони того заслуговують.

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