Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі визначився з гравцями, які зможуть зіграти у матчі 9-го туру УПЛ проти підопічних Юрія Вірта.

"Гірники" заявили на гру з Вересом 21 гравця, повідомляє офіційна сторінка клубу у соціальній мережі Instagram. Відзначимо присутність у складі голкіпера Анатолія Трубіна, який тривалий час відновлювався після травми. Окрім того, Роберто Де Дзербі дав можливість відпочити перед матчем Ліги чемпіонів з Інтером двом ключовим захисникам – Марлону та Миколі Матвієнку (який, до того ж, отримав розсічення у матчі за Суперкубок).

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Заявка Шахтаря виглядає наступним чином:

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар.

Півзахисники: Педрінью, Михайло Мудрик, Манор Соломон, Артем Бондаренко, Тете, Марлос, Майкон, Маркос Антоніо, Тарас Степаненко.

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Вересом відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 17:00.

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