"Якою була перша розмова з Шевченком? Це трапилося у роздягальні, ми приїхали одразу на тренування. Він привітав мене з першим викликом і, в принципі, все. Як такої окремої розмови не було.

Мандраж був, у мене аж серце вискакувало. Такий рівень, грають найкращі, а ти потрапляєш сюди. Це мандраж разом із радістю, бо ти потрапив у таку команду і хочеш ще більшого.

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Найбільше навантажував Педро Харо (екс-тренер воротарів у штабі Шевченка – прим. "Футбол 24"). У нас воротарські тренування у збірній дуже важкі. Ще коли мене не викликали, Пятов розказував, що він туди приїжджає, як на збори. Дуже інтенсивно, я перевірив на собі. Жорстко", – розповів Трубін в інтерв'ю vZbirna.

Нагадаємо, 20-річний кіпер дебютував за національну команду 31 березня 2021-го і відтоді зіграв у футболці збірної 2 матчі. Їздив на Євро-2020, але на поле не виходив. Через травму Трубін пропустив старт поточного сезону, тому не отримав виклику від Олександра Петракова на жовтневі поєдинки кваліфікації до ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

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