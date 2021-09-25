Шахтар до Суперкубка вважався кризовим колективом, з яким Монако набиває по 6 очікуваних голів і який можуть переграти Олександрія та Шериф – і навіть Минай здатний спокійно відібрати очки у "гірників". Критика Роберто Де Дзербі стала гучною, однак після несподіваного розгрому Динамо про всі попередні невдачі публіка забула. 0:3 на НСК Олімпійський після програшу динамівцям чемпіонства, Кубка та трьох Суперкубків виявились справжнім бальзамом, який вилили на душі фанатів донеччан.

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Втім, при більш прискіпливому погляді на останнє Класичне стане зрозуміло, що проблеми Шахтаря ще нікуди не поділись. До відверто випадкового голу Траоре "помаранчево-чорні" поступилися киянам у боротьбі, темпі й дотиках у штрафному, не завдавши жодного удару (проти трьох у суперника). Точність передач у останню третину поля становила всього 52% (проти 80% у Динамо), хоча контроль м'яча тримався на рівні 60%, а за одне володіння команда видавала аж 7,83 пасів.

Після голу Траоре гра розкрилася. Шахтар отримав простір, адже Динамо необхідно було відігруватись, однак команда не вигризла цей простір самотужки. Донеччани, як і в зустрічах проти Миная, Олександрії та Шерифа, зустрілися з закритим блоком і не розуміли, що з ним робити, демонструючи стерильне володіння без загострення – і перед матчем проти Вереса цей факт повинен тривожити.

Втім, у контрвипадах донеччани серйозно додали (у Тирасполі, наприклад, вони були жахливими). Реалізація моментів також викликає повагу, а в інтенсивності пресингу, єдиноборств та темпі гри "гірники" і до Класичного виглядали краще. Рівнянам сьогодні буде дуже важко.

Що може протиставити Верес? Перш за все, доволі міцну оборону. Сама ігрова модель сприяє хорошому захисту, адже дебютант УПЛ працює у схемі 4-4-2, яка ідеально підходить під роботу другим номером. Підопічні Юрія Вірта в останніх п'яти поєдинках пропустили два голи – від Ворскли з пенальті й від СК Дніпро-1 після вилучення Сергійчука на 75-й хвилині. За очікуваними пропущеними рівняни тримаються у топ-5, поступаючись тільки грандам, СК та Львову.

В атаці Верес виглядає доволі блідо, сподіваючись виключно на контратаки через фланги. У новому сезоні "народний клуб" жодного разу не забивав більше одного голу за матч – навіть у кубковому матчі проти Оболоні колектив здобув мінімальну перемогу завдяки голу в завершенні зустрічі. Виключенням став лишень поєдинок проти Десни, коли у ворота чернігівців залетіло одразу чотири м'ячі. За тайм. Втім, навряд чи щось схоже вдасться провернути з Шахтарем.

Словом, "гірники" сьогодні зустрінуться з міцним і якісно організованим середнячком. В таких поєдинках необхідно впевнено перемагати – втім, з Минаєм та Олександрією ставились ті ж завдання. Якщо вони змогли покусати підопічних Роберто Де Дзербі, то і у Вереса будуть шанси.

Кадрова ситуація

Травмовані: Фернандо, Дентінью (під питанням), Коноплянка, Мораєс – С. Шестаков

Дискваліфіковані: Сергійчук (Верес)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Верес

Шахтар: Пятов – Конопля, Кривцов, Марлон, Корнієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Патрік, Соломон – Траоре

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Кучеров, Полюлях, Г. Пасіч – Гегедош, М. Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Очевидно, що Шахтар – фаворит пари, але сьогодні не варто очікувати від донеччан феєрії. По-перше, "гірникам" необхідно зберегти сили на Інтер та Класичне в наступному турі УПЛ. Відповідно, сьогодні тренерський штаб повинен провести серйозну ротацію складу. Роберто Де Дзербі до цього вже привчив.

По-друге, поєдинок проти Динамо показав, що структурні проблеми при зламі оборонних блоків у Шахтаря нікуди не поділися. Рівняни захищаються якісно, а сьогодні їм буде протистояти далеко не найсильніша версія "помаранчево-чорних". Тим не менш, підопічні Юрія Вірта у стартових 8 турах занадто слабко проявили себе в атаці, та і в цілому команда поки що не готова до сильних суперників – розгром Десни став виключенням, який лише підтвердив правило.

Саме тому сьогодні варто поставити на перемогу донеччан. Непросту, але заслужену.

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