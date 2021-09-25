Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с игроками, которые смогут сыграть в матче 9-го тура УПЛ против подопечных Юрия Вирта.

"Горняки" заявили на игру с Вересом 21 игрока, сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram. Отметим присутствие в составе голкипера Анатолия Трубина, долгое время восстанавливавшегося после травмы. Кроме того, Роберто Де Дзерби дал возможность отдохнуть перед матчем Лиги чемпионов с Интером двум ключевым защитникам – Марлону и Николаю Матвиенко (который, к тому же, получил рассечение в матче за Суперкубок).

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Заявка Шахтера выглядит следующим образом:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Педриньо, Михаил Мудрик, Манор Соломон, Артем Бондаренко, Тете, Марлос, Майкон, Маркос Антонио, Тарас Степаненко.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан.

Напомним, поединок между Шахтером и Вересом состоится уже сегодня, 25 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 17:00.

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