Українець потрапив у старт Бенфіки на своє дебютне О Класіко проти Порту в рамках 7 туру чемпіонату Португалії. Матч розпочнеться о 22:15, а пряму трансляцію можна подивитися на сервісі MEGOGO.

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Для Трубіна це буде четвертий поспіль матч у основі Бенфіки. Статистика попередніх – 2 перемоги, одна поразка, 4 пропущені м'ячі і відбитий пенальті. Після 6 турів чемпіонату "орли" йдуть третіми, поступаючись Порту та Спортінгу одним пунктом.

Трубін матиме шанс помститися за рідний Шахтар, який у стартовому матчі ЛЧ програв "драконам" 1:3.

Стартовий склад Бенфіки:

Стартовий склад Порту: