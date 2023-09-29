Украинец попал в старт Бенфики на свое дебютное О Класико против Порту в рамках 7-го тура чемпионата Португалии. Матч начнется в 22:15, а прямую трансляцию можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

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Для Трубина это будет четвертый матч подряд в основе Бенфики. Статистика предыдущих – 2 победы, одно поражение, 4 пропущенных мяча и отбитый пенальти. После 6 туров чемпионата "орлы" идут третьими, уступая Порту и Спортингу один пункт.

У Трубина будет шанс отомстить за родной Шахтер, который в стартовом матче ЛЧ проиграл "драконам" 1:3.

Стартовый состав Бенфики:

Стартовый состав Порту: