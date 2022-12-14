Їх закрили подалі від решти команди, щоб уникнути подальшого зараження.

У понеділок, 12 грудня два гравці збірної Франції прокинулися із симптомами грипу. Про це повідомляє аргентинський портал La Nacion.

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Повідомляється, що ознаки застуди виявилися у центрального захисника Баварії Дайот Упамекано та півзахисника Ювентуса Адріена Рабйо. Обидва гравці виконували завдання в одній із залів, в яких був кондиціонер.

Згідно з джерелом, обидва футболісти відчувають біль у горлі, їм важко ковтати навіть воду.

У вівторок медики збірної Франції не помітили, щоб Упамекано та Рабйо стало краще. Їх закрили подалі від решти команди, щоб уникнути подальшого зараження.

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