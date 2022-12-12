Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе чекав на зустріч зі збірною Марокко на ЧС-2022 ще до старту турніру. Телеканал beIN Sports показав відео, на якому Мбаппе у присутності свого партнера з ПСЖ Ашрафа Хакімі передбачив, що Франція зіграє з Марокко на чемпіонаті світу і здобуде перемогу.

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"Сподіваюся, після перемоги над Тунісом ми вийдемо з групи і зустрінемося з Марокко. Мені доведеться знищити свого друга. Це трохи розіб'є мені серце, але це футбол. Я мушу це зробити", – сказав Мбаппе і подивився на Хакімі.

Ашраф відповів: "Це я тебе знищу".

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