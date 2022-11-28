Післяматчеві пенальті – один із найдраматичніших моментів гри, що приковує увагу всіх вболівальників. Адже інколи від промаху одного гравця залежить результат усього матчу та доля команди. Особливу увагу привертають такі пенальті на чемпіонаті світу.

Фактично так звану "футбольну лотерею" почали практикувати на чемпіонатах світу тільки з 1982 року. Вперше післяматчеві пенальті на фінальній стадії Мундіалю пробивали збірні Німеччини і Франції.

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До 2018 року на чемпіонатах світу у фінальних матчах відбулось 30 серій пенальті. ЧС у Катарі може змінити цю статистику. І поки Мундіаль ще триває, Футбол 24 спільно з vbet вирішив пригадати найвідоміші з тих післяматчевих пенальті, що вже увійшли в історію.

Неймовірний успіх Німеччини

Найбільш успішною збірною у серії пенальті вважається Німеччина. Ця команда зіграла у “футбольну лотерею” з Францією (1982), Мексикою (1986), Англією (1990) та Аргентиною (2006) і щоразу вигравала. І хоч кожна з цих серій пенальті на Мундіалі була особливо напруженою і запеклою, протистояння з Англією можна сміливо виокремити, як найбільш приципове.

Тоді команди зійшлись на футбольному полі у півфіналі ЧС-1990, що проходив в Італії. Німеччина вирвалась уперед на 60-ій хвилині матчу: гол забив Андреас Бреме. Та під закінчення гри рахунок зрівняв гравець збірної Англії Гарі Лінекер.

Додатковий час не приніс жодній із команд голів, а тому ім’я фіналіста ЧС-1990 вирішила серія пенальті. Обидві команди розпочали надзвичайно впевнено: голкіпери не мали шансів, оскільки удари були по кутах. Та Стюарт Пірс вирішив пробити по центру воріт й Бодо Іллгнер відбив м’яч.

Цікавий факт: сьогодні арбітри, швидше за все, змусили б перебивати таке пенальті, бо голкіпер збірної Німеччини покинув лінію воріт, що заборонено. Та у 1990 році результат зарахували на користь Бодо Іллгнера і його команди.

Після цієї невдачі Стюарта Пірса ще один гравець збірної Англії промахнувся: Кріс Волд вдарив вище воріт. Водночас всі 4 спроби Німеччини були вдалими, тому арбітр оголосив завершення матчу.

Як Німеччина обіграла Англію у серії пенальті: дивіться відео

Футбол є простою грою: 22 чоловіків бігають за м'ячем 90 хвилин до самого кінця, а виграють завжди німці,

– сказав тоді Лінекер, а його фраза стала ледь не крилатою.

Фіаско Баджо

Не менш видовищним був Мундіаль у 1994 році. Тоді у фіналі чемпіонату світу, що проходив у США, за кубок поборолись Бразилія та Італія. На поле вийшли не просто зіркові спортсмени, а справжні легенди футболу. Боротьба була запеклою, проте ані за основний, ані додатковий час збірні не забили голу. Тому все вирішила серія пенальті.

І обидві команди невдало почали “футбольну лотерею”. Франко Березі вдарив вище воріт, а воротар Джанлука Пальюка у відповідь парирував удар Сантоса.

Наступне пенальті від Італії успішно реалізував Деметріо Альбертіні, а від Бразилії – неймовірний Ромаріо, який ударом від стійки забив м’яч у ворота.

Третя спроба для обидвох збірних була успішною. Після цього Даніеле Массаріо невдало пробив по воротах, Таффарел зумів відбити удар колишнього гравця Мілана.

Тож перед 5 пенальті Італія залишалась у грі та сподівалась на промах збірної Бразилії. Вирішальний удар довірили легендарному футболісту Роберто Баджо, який відзначився у таких клубах як Ювентус, Фіорентина, Мілан та Інтер. Італієць пробив з усіх сил, проте потрапив вище воріт. Саме це пенальті вирішило результат ЧС-1994: збірна Італії повернулась додому без головного призу Мундіалю.

Знамените фіаско Баджо: дивіться відео

Цікаво, що саме це пенальті увійшло в історію футболу. А Роберто Баджо зізнався, що навіть після десятків років погано спить через ту помилку на полі.

Зірки на серії пенальті

Особливою була боротьба у чвертьфіналі ЧС-1998. Італійці зійшлись на футбольному полі з господарями турніру – збірною Франції. Команди не забили жодного голу за основний і додатковий час, а тому серія пенальті стала вирішальною.

У цій боротьбі зустрілись зіркові футболісти: французи Зінедін Зідан, Давід Трезеге, Тьєррі Анрі, Лоран Блан та італійці Роберто Баджо, Алессандро Костакурта й Крістіан В'єрі.

Цього разу Баджо був одним із перших, хто забив пенальті. Та французи вели в рахунку 4:3, коли наступила черга італійця Луїджі Ді Б'яджо. Колишній гравець Інтера пробив у поперечину та подарував Франції путівку до півфіналу. Франція зрештою виграла домашній ЧС.

Французи здобули перемогу на ЧС-1998

Феномен Шовковського

Знаковою для українців була серія пенальті на чемпіонаті світу 2006. Тоді наша збірна зустрілась в 1/8 фіналу зі Швейцарією та, не забивши жодного голу, зіграла "футбольну лотерею".

Андрій Шевченко не зміг переграти голкіпера швейцарців Паскаля Цубербюлера. Проте і суперник реалізувати свою спробу не зміг: Олександр Шовковський відбив удар Марко Штреллера.

Після цього Артем Мілевський прицільно влучив у ворота швейцарців, а Транквілло Барнетта пробив у поперечину. Завдяки Реброву збірна України отримала перевагу 2:0.

Вирішальним для Швейцарії був удар Рікардо Кабаньяса. Футболіст мав попасти у ворота, щоб його команда продовжила гру. Проте Шовковський не залишив Кабаньясу шансів, відбивши його удар. Після цього Олег Гусєв реалізував свою спробу та вивів Україну до чвертьфіналу.

Ця серія пенальті увійшла до історії Мундіалю. Досі Олександр Шовковський залишається єдиним воротарем, який на чемпіонаті світу не пропустив жодного голу в серії фінальних пенальті.

Україна перемогла Швейцарію по пенальті на ЧС-2006: дивіться відео