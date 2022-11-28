Послематчевые пенальти – один из самых драматичных моментов игры, который приковывает внимание всех болельщиков. Ведь иногда от промаха одного игрока зависит результат матча и судьба команды. Особое внимание привлекают такие пенальти на чемпионате мира.

Фактически так называемую "футбольную лотерею" начали практиковать на чемпионатах мира только с 1982 года. Впервые послематчевые пенальти на финальной стадии Мундиаля пробивали сборные Германии и Франции.

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К 2018 году на чемпионатах мира в финальных матчах состоялось 30 серий пенальти. ЧМ в Катаре может изменить эту статистику. И пока Мундиаль еще продолжается, Футбол 24 совместно с vbet решил вспомнить самые известные из послематчевых пенальти, которые уже вошли в историю.

Невероятный успех Германии

Наиболее удачной сборной в серии пенальти считается Германия. Эта команда сыграла в "футбольную лотерею" с Францией (1982), Мексикой (1986), Англией (1990) и Аргентиной (2006) и каждый раз выигрывала. И хотя каждая из этих серий пенальти на Мундиале была особенно напряженной и ожесточенной, противостояние с Англией можно смело выделить как самое принципиальное.

Тогда команды сошлись на футбольном поле в полуфинале проходившего в Италии ЧМ-1990. Германия вырвалась вперед на 60-й минуте матча: гол забил Андреас Бреме. Но под конец игры счет сравнил игрок сборной Англии Гарри Линекер.

Дополнительное время не принесло ни одной из команд голов, а потому имя финалиста ЧМ-1990 решила серия пенальти. Обе команды начали очень уверенно: у голкиперов не было шансов, поскольку удары были по углам. Но Стюарт Пирс решил пробить по центру ворот и Бодо Иллгнер отбил мяч.

Интересный факт: сегодня арбитры, скорее всего, заставили бы перебивать такое пенальти, потому что голкипер сборной Германии покинул запрещенную линию ворот. Но в 1990 году результат был зачислен в пользу Бодо Иллгнера и его команды.

После этой неудачи Стюарта Пирса еще один игрок сборной Англии промахнулся: Крис Уолд ударил выше ворот. В то же время, все 4 попытки Германии были удачными, поэтому арбитр объявил завершение матча.

Как Германия обыграла Англию в серии пенальти: смотрите видео

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– сказал тогда Линекер, а его фраза стала чуть ли не крылатой.

Фиаско Баджо

Не менее зрелищным был Мундиаль в 1994 году. Тогда в финале, проходившего в США чемпионата мира, за кубок сразились Бразилия и Италия. На поле вышли не просто звездные спортсмены, а подлинные легенды футбола. Борьба была ожесточенной, однако ни за основное, ни в дополнительное время сборные не забили голу. Потому все решила серия пенальти.

И обе команды неудачно начали "футбольную лотерею". Франко Берези ударил выше ворот, а вратарь Джанлука Пальюка в ответ парировал удар Сантоса.

Следующий пенальти от Италии успешно реализовал Деметрио Альбертини, а от Бразилии – невероятный Ромарио, ударом от стойки забивший мяч в ворота.

Третья попытка для обеих сборных была успешной. После этого Даниэле Массарио неудачно пробил по воротам, Таффарел сумел отразить удар бывшего игрока Милана.

Перед 5 пенальти Италия оставалась в игре и надеялась на промах сборной Бразилии. Решающий удар доверили легендарному футболисту Роберто Баджо, отличившемуся в таких клубах как Ювентус, Фиорентина, Милан и Интер. Итальянец пробил изо всех сил, однако попал выше ворот. Именно этот пенальти решил результат ЧМ-1994: сборная Италии вернулась домой без главного приза Мундиаля.

Знаменитое фиаско Баджо: смотрите видео

Примечательно, что именно это пенальти вошло в историю футбола. А Роберто Баджо признался, что даже после десятков лет плохо спит из-за ошибки на поле.

Звезды на серии пенальти

Особой была борьба в четвертьфинале ЧМ-1998. Итальянцы сошлись на футбольном поле с хозяевами турнира – сборной Франции. Команды не забили ни одного гола за основное и дополнительное время, поэтому серия пенальти стала решающей.

В этой борьбе встретились звездные футболисты: французы Зинедин Зидан, Давид Трезеге, Тьерри Анри, Лоран Блан и итальянцы Роберто Баджо, Алессандро Костакурта и Кристиан Вьери.

На этот раз Баджо был одним из первых, кто забил пенальти. Но французы вели в счете 4:3, когда наступила очередь итальянца Луиджи Ди Бьяджо. Бывший игрок Интера пробил в перекладину и подарил Франции путевку в полуфинал. Франция наконец выиграла домашний ЧМ.

Французы одержали победу на ЧМ-1998

Феномен Шовковского

Знаковой для украинцев была серия пенальти на чемпионате мира 2006. Тогда наша сборная встретилась в 1/8 финала со Швейцарией и, не забив ни одного гола, сыграла "футбольную лотерею".

Андрей Шевченко не смог переиграть голкипера швейцарцев Паскаля Цубербюллера. Однако и соперник не смог реализовать свою попытку: Александр Шовковский отбил удар Марко Штреллера.

После этого Артем Милевский прицельно поразил ворота швейцарцев, а Транквилло Барнетта пробил в перекладину. Благодаря Реброву сборная Украины получила преимущество 2:0.

Решающим для Швейцарии был удар Рикардо Кабаньяса. Футболист должен был попасть в ворота, чтобы его команда продолжила игру. Однако Шовковский не оставил Кабаньясу шансов, отразив его удар. После этого Олег Гусев реализовал свою попытку и вывел Украину в четвертьфинал.

Эта серия пенальти вошла в историю Мундиаля. До сих пор Александр Шовковский остается единственным вратарем, который на чемпионате мира не пропустил ни одного гола в серии финальных пенальти.