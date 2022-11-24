"Канада заслужено мала кращий вигляд за нас на полі. Я думаю, що результат відображає речі, які ми повинні були зробити, і те, як ми допомагали одне одному і використовували свій шанс. Це перемога, і нам потрібно грати краще і розвиватися. Ми тут п'ять днів, повинні прогресувати разом з цими іграми. Багато топ-команд програють матчі.

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Цей турнір змушує розвиватися і рости в ході турніру. Якщо ви робите це, виграючи ігри, це неймовірна перевага. Сьогодні ми виграли не завдяки нашому таланту та якості гри з м’ячем, але ти не виграєш на чемпіонаті світу, якщо не займаєшся іншою стороною гри.

Нам потрібно бути реалістами. Звичайно, потрібно грати добре, але коли команда може виграти, не граючи добре, це багато чого дає для подальших результатів", – наводить слова Мартінеса BBC.

Зауважимо, що Бельгія мінімально обіграла Канаду (1:0). Північноамериканці ще в першому таймі не реалізували пенальті та мали велику кількість нагод пробити Куртуа.

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