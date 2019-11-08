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Три українці потрапили до топ-100 найкращих гравців 4-го туру Ліги Європи за версією УЄФА

22:14 70 Читать на русском
Три українці потрапили до топ-100 найкращих гравців 4-го туру Ліги Європи за версією УЄФА
Артем Шабанов / фото: ФК Динамо

Одразу три українські гравці визнані одними із найкращих гравців 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Артем Шабанов, Ігор Пластун та Роман Яремчук потрапили до топ-100 гравців Ліги Європи 2019/20, інформує офіційний сайт УЄФА.

Яремчук забив шедевральний гол в матчі з Вольфсбургом

Захисник Динамо посів 20-е місце у рейтингу, тоді як Пластун та Яремчук – 59 та 72 місця відповідно. Зазначимо, що рейтинг укладається на основі виступів гравців як в Лізі Європи, так і у внутрішньому чемпіонаті.

Нагадаємо, що Динамо з Шабановим у складі зіграло унічию з Копенгагеном (1:1), а Пластун та Яремчук допомогли Генту обіграти Вольфсбург (3:1). Додамо, що один із забитих м'ячів на рахунку українського форварда.

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