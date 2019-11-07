Яремчук забив шедевральний гол в матчі з Вольфсбургом

Ліга Європи — 00:27 4523
-
Олександрія – Сент-Етьєн – 2:2 – відео голів та огляд матчу
-
Українці в Лізі Європи: Яремчук голом-шедевром привів Гент до лідерства, Ференцварош втратив очки з ЦСКАЛіга Європи — 00:00 1491
-
Вернидуб прокоментував своє призначення на посаду головного тренера солігорського ШахтаряСвіт — 7 лист 1030
-
Ліга Європи: Мальме втратив шанс випередити Динамо, Севілья стала першою командою, яка вийшла у плей-оффЛіга Європи — 7 лист 2601
-
Динамо пробачило Копенгаген у брудному матчі Ліги Європи – Циганков змарнував пенальтіЛіга Європи — 7 лист 14408