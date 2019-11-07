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Яремчук забив шедевральний гол в матчі з Вольфсбургом

7 листопада 23:22 3510 Читать на русском
Яремчук забив шедевральний гол в матчі з Вольфсбургом
Роман Яремчук / HLN.be

Форвард Гента Роман Яремчук неймовірним ударом зрівняв рахунок в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

20’ Жоао Віктор
 
Роман Яремчук 50’
Лоран Депуатр 65’
Мішель Нгаду-Нгаджі 76’
20’ Жоао Віктор
50’ Роман Яремчук
65’ Лоран Депуатр
76’ Мішель Нгаду-Нгаджі

Роман Яремчук вчергове проявляє свої лідерські якості у Генті, зрівнявши рахунок у виїзному поєдинку проти Вольфсбурга.

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На початку другого тайму українець підхопив м'яч після виносу захисника, і з ходу вгатив у ближню дев'ятку без шансів для голкіпера.

Нагадаємо, Яремчук став героєм минулого матчу проти Вольфсбурга, відзначившись дублем у воротах німців (2:2).

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Теги
Ліга Європи Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент Красиві голи Українці за кордоном Вольфсбург - Гент Фантастичні голи
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