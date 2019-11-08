Пятеро украинцев попали в топ-100 лучших игроков 4-го тура Лиги Европы по версии УЕФА

Сразу пятеро украинских игроков признаны одними из лучших исполнителей 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Артем Шабанов, Игорь Пластун, Роман Яремчук, Виталий Миколенко и Виктор Цыганков попали в топ-100 игроков Лиги Европы 2019/20, сообщает официальный сайт УЕФА.

Яремчук забил шедевральный гол в матче с Вольфсбургом

Защитник Динамо занял 20-е место в рейтинге, тогда как Пластун и Яремчук – 59 и 72 места соответственно. Другие "динамовцы" – Виталий Миколенко и Виктор Цыганков – заняли 84 и 95 места соответственно. Отметим, что рейтинг составляется на основе выступлений игроков как в Лиге Европы, так и во внутреннем чемпионате.

Напомним, что Динамо с Шабановым, Миколенко и Цыганковым в составе сыграло вничью с Копенгагеном (1:1), а Пластун и Яремчук помогли Генту обыграть Вольфсбург (3:1). Добавим, что один из забитых мячей на счету украинского форварда.

"Яремчук сбросил плащ-невидимку", а "Пластун – настоящая скала". Бельгия восхваляет украинцев за избиение Вольфсбурга