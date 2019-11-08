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Пятеро украинцев попали в топ-100 лучших игроков 4-го тура Лиги Европы по версии УЕФА

8 ноября 22:16 82 Читати українською
Пятеро украинцев попали в топ-100 лучших игроков 4-го тура Лиги Европы по версии УЕФА
Артем Шабанов / фото: ФК Динамо

Сразу пятеро украинских игроков признаны одними из лучших исполнителей 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Артем Шабанов, Игорь Пластун, Роман Яремчук, Виталий Миколенко и Виктор Цыганков попали в топ-100 игроков Лиги Европы 2019/20, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Защитник Динамо занял 20-е место в рейтинге, тогда как Пластун и Яремчук – 59 и 72 места соответственно. Другие "динамовцы" – Виталий Миколенко и Виктор Цыганков – заняли 84 и 95 места соответственно. Отметим, что рейтинг составляется на основе выступлений игроков как в Лиге Европы, так и во внутреннем чемпионате.

Напомним, что Динамо с Шабановым, Миколенко и Цыганковым в составе сыграло вничью с Копенгагеном (1:1), а Пластун и Яремчук помогли Генту обыграть Вольфсбург (3:1). Добавим, что один из забитых мячей на счету украинского форварда.

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