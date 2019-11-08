"Яремчук скинув плащ-невидимку", а "Пластун – справжня скеля". Бельгія вихваляє українців за побиття Вольфсбурга

У четвертому турі групового етапу Ліги Європи Гент з гравцями збірної України переміг на виїзді Вольфсбург (1:3). Оглядаємо, як бельгійські журналісти оцінюють внесок Яремчука та Пластуна в цей подвиг.

Українські легіонери відіграють колосальне значення в успіхах Гента, допомагають здобувати результат на найвищому рівні. Виїзна перемога над Вольфсбургом – це сенсація від "буйволів", яка стала можливою завдяки нашим хлопцям.

Роман Яремчук на старті другого тайму красивим голом повернув Гент у гру, адже до того часу бельгійці вже вирівняли ситуацію на полі, але якісних моментів біля воріт Первана не створювали. Романа виконав винятковий удар. Німецький Kicker вийшов із заголовком "Молот Яремчука започаткував фіаско Вольфсбурга".

Бельгійська преса не соромилася підбирати епітети для опису гола Яремчука.

Nieuwsblad: "Гарматний постріл Яремчука – по-справжньому геніальний – зрівняв для "буйволів" рахунок після першого тайму, в якому Гент був без моментів".

Voetbalkrant: "Яремчук скинув плащ-невидимку та чудесно впіймав м'яч на ногу за межами штрафного майданчика".

Voetbalprimeur: "Німці забили першими та добре захищалися, поки Роман Яремчук не випустив своїх демонів. Щоб відігратися, Генту потрібен був блискучий спалах. Яремчук дав його, прекрасно пробивши з льоту в дотик".

Sporza назвала Яремчука найкращим гравцем матчу: "Після поганого першого тайму Роман змінив хід зустрічі для Гента. Українець створив найкращий гол ігрового дня невідпорним повітряним ударом. У Первана не було шансів проти гарматного пострілу світового класу".

"Деколи наші форварди не беруть активної участі у грі, але їм достатньо мікромоменту, щоб забити. Проти Вольфсбурга це стосувалося Яремчука та його гола. Ми знали, що він заб'є, ще до того, як м'яч опустився у ворота. Фантастичний удар. Роман у тому епізоді проявив необхідну впевненість", – прокоментував гольовий момент українця головний тренер Гента Йєс Торуп.

До подвигів Яремчука ми вже звикли – основний форвард збірної України забив 14-й гол у сезоні. Розкішний результат. Однак вчора в складі Гента не менше сяяв інший представник "синьо-жовтих".

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Ігор Пластун дуже надійно відіграв в обороні: став найкращим у матчі за перехопленнями (9, один з топ-показників у цій ЛЄ) та вибиваннями (8, одного разу виніс м'яч з лінії воріт), виграв 70% "партерних" єдиноборств і додав до цього хорошу точність передач. Ігор став найкращим гравцем зустрічі за оцінками статистичних порталів WhoScored – 8.5 та SofaScore – 8.1.

Пластун увійшов у символічну збірну тижня:

Загалом це не стало одкровенням – Пластун від гри до гри показує себе лідером захисту Гента. Підчищає за партнерами, сумлінно виконує завдання з персональною опікою, скоротив кількість позиційних помилок. У грі Ігоря періодично виникає метушня, він може заплутатися у своїх ногах, але українець підвищує свою кваліфікацію, не збавляючи при цьому в силовій роботі.

Найбільше компліментів Пластуну дісталося від журналістів авторитетного Nieuwsblad. Видання пише, що "до перерви Вольфсбург регулярно пробивав оборону Гента, де захищався та опирався по суті лише Ігор Пластун".

Nieuwsblad виставив оцінки гравцям Гента, виділивши Пластуна найкращим у матчі. 8 балів – абсолютний MVP. "Справжня скеля в обороні Гента. Часто стрибав на перехоплення, коли його партнери втрачали позиції. Єдиний мінус – отримав швидку жовту картку відразу по перерві", – пише Стефан Смет.

Роман Яремчук отримав оцінку 7 з такою характеристикою: "Довго залишався в тіні, але перший же шанс Гента перетворив у гол, казковий гол".

Гент набрав 8 очок і вибився в одноосібні лідери групи I. До виходу в плей-офф Ліги Європи – один крок. Можливо, в останньому турі бельгійці вже вирішать свої турнірні завдання та допоможуть Олександрії.

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