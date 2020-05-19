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Три футболісти в команді Ордеця захворіли на коронавірус

06:00 421 Читать на русском
Три футболісти в команді Ордеця захворіли на коронавірус
Іван Ордець / фото К. Данілової

У складі московського Динамо виявлені хворі на сумнозвісний COVID-19. За команду виступає українець Іван Ордець.

У трьох гравців Динамо виявлено коронавірус. Про це журналіст Нобель Арустамян написав у своєму Telegram-каналі.

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"Називати прізвища не вважаю доречним. Чекаємо офіційної інформації від клубу", – зазначив він.

Нагадаємо, що за Динамо Москва з літа 2019-го виступає Іван Ордець. В активі колишнього оборонця донецького Шахтаря 11 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.

До слова, на кінець доби 18 травня в Росії майже 291 тисячу хворих на коронавірус, 2722 випадки – летальні.

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Теги
коронавірус Іван Ордець Іван Ордець Динамо Москва Динамо Москва Росія Українці за кордоном
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