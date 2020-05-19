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Три футболиста в команде Ордеца заболели коронавирусом

06:00 10 Читати українською
Три футболиста в команде Ордеца заболели коронавирусом
Иван Ордец / фото К. Даниловой

В составе московского Динамо обнаружены больные печально известным COVID-19. За команду выступает украинец Иван Ордец.

У трех игроков Динамо выявлен коронавирус. Об этом журналист Нобель Арустамян написал в своем Telegram-канале.

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"Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба", – отметил он.

Напомним, что за Динамо Москва с лета 2019-го выступает Иван Ордец. В активе бывшего защитника донецкого Шахтера 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч.

К слову, на конец суток 18 мая в России почти 291 тысяча больных коронавирусом, 2722 случая – летальные.

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Теги
коронавирус Иван Ордец Иван Ордец Динамо Москва Динамо Москва Россия Украинцы за рубежом
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