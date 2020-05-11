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КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Українець із чемпіонату Білорусі захворів на коронавірус – клуб пішов на карантин, – ЗМІ

14:40 1544 Читать на русском
Українець із чемпіонату Білорусі захворів на коронавірус – клуб пішов на карантин, – ЗМІ
ФК Мінськ / Прессбол

У єдиному європейському чемпіонаті, який проводить матчі в умовах пандемії COVID-19 – білоруській Вищій лізі – виявлено першого інфікованого гравця.

Напередодні позитивний тест на коронавірус здав неназваний гравець ФК Мінськ, повідомляє Прессбол.

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Команда змушена піти на 2-тижневий карантин і тимчасово не братиме участі в чемпіонаті. У складі мінського клубу виступають відразу четверо українців – оборонці Дмитро Рижук і Євген Чаговець, а також півзахисники Олександр Васильєв і Владислав Насибулін. За даними Tribuna.com Беларусь, на COVID-19 захворів вихованець донецького Шахтаря Чаговець.

Мінчани встигли провести 8 матчів у Вищій лізі й посідають 12-те місце. Минулої п'ятниці Мінськ зіграв виїзний поєдинок проти Городеї (1:1).

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Теги
коронавірус Білорусь Світ Мінськ Мінськ Українці за кордоном Головне Євгеній Чаговець Євгеній Чаговець
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