Руслан Ротань та Володимир Єзерський з користю проводять вільний час.

Тренери молодіжної та юнацької збірних України вирушили на стажування до Іспанії, стверджує Meta-ratings.

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Цими днями в Мадриді відбувається семінар УЄФА, на якому обговорять шляхи розвитку футболу та вдосконалення роботи тренерів. Участь візьме і українська делегація. Ротань і Єзерський матимуть нагоду відвідати тренування місцевих команд та вивчити клубну інфраструктуру.

Нагадаємо, молодіжна збірна України йде другою у відборі на Євро-2023, поступаючись лише Франції.

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