Руслан Ротань и Владимир Езерский с пользой проводят свободное время.

Тренеры молодежной и юношеской сборных Украины отправились на стажировку в Испанию, утверждает Meta-ratings.

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На днях в Мадриде проходит семинар УЕФА, на котором обсудят пути развития футбола и совершенствования работы тренеров. Участие примет и украинская делегация. Ротань и Езерский будут иметь возможность посетить тренировки местных команд и изучить клубную инфраструктуру.

Напомним, молодежная сборная Украины идет второй в отборе на Евро-2023, уступая лишь Франции.

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