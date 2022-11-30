Головний тренер збірної США Грег Бехалтер жартома поскаржився, що в матчі з Іраном (1:0) через стрес втратив волосся. Річ у тім, що фахівець повністю лисий.

"Вважаю, що у першому таймі ми показали, на що здатні на футбольному полі, а у другому – нашу рішучість. Пишаюся командою. Хлопці віддали на полі максимум своєї енергії, і тепер ми непереможеними виходимо до наступного раунду.

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Пулішіч забив ціною травми Коли один із найкращих гравців твоєї команди виконує стільки важкої роботи, це чудове відчуття, хоча щодо його пошкодження я не можу сказати нічого позитивного.

Як можу описати кінцівку гри та свої емоції? Так, компенсованих хвилин на цьому чемпіонаті світу багато. Ці хвилини ти рахуєш кожну секунду, а це дуже напружена, стресова ситуація. Думаю, зараз у мене поменшало волосся на голові! А тепер час рухатися далі – готуємось до Нідерландів", – сказав Берхалтер в ефірі FOX Soccer.

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