Главный тренер сборной США Грег Бехалтер в шутку пожаловался, что в матче с Ираном (1:0) из-за стресса потерял волосы. Дело в том, что специалист полностью лысый.

"Считаю, что в первом тайме мы показали, на что способны на футбольном поле, а во втором – нашу решимость. Горжусь командой. Ребята отдали на поле максимум своей энергии, и теперь мы непобежденными выходим в следующий раунд.

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Пулишич забил ценой травмы Когда один из лучших игроков твоей команды выполняет столько тяжелой работы, это прекрасное чувство, хотя по поводу его повреждения я не могу сказать ничего положительного.

Как я могу описать концовку игры и свои эмоции? Да, компенсированных минут на этом чемпионате мира много. Эти минуты ты считаешь каждую секунду, а это очень напряженная, стрессовая ситуация. Думаю, сейчас у меня поубавилось волос на голове! А теперь пора двигаться дальше – готовимся к Нидерландам", – сказал Берхалтер в эфире FOX Soccer.

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