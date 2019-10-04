Революційна заявка збірної Іспанії на матчі Євро-2020 – один гравець Барселони та чотири з Вільяреала

Головний тренер збірної Іспанії Роберт Морено визначився зі списком гравців на матчі відбору до Євро-2020 проти Норвегії та Швеції.

Тренер збірної Іспанії Роберт Морено не викликав до збірної захисника Барселони Жорді Альбу, а також викликав одразу 4 гравців Вільяреала, повідомляє Marca.

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Воротарі: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес.

Захисники: Карвахаль, Хесус Навас, Рамос, Льоренте, Регілон, Альбіоль, Пау Торес, Бернат, Мартінес.

Півзахисники: Родрі, Себальйос, Касорла, Сарабія, Бускетс, Луїс Альберто, Алькантара, Ньїгес, Фабіан.

Нападники: Жерар Морено, Оярзабаль, Родріго.

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Нагадаємо, збірна Іспанії зіграє проти Норвегії та Швеції 12-го та 15-го жовтня відповідно.