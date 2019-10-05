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Вальдес близький до відставки з Барселони U-19

00:50 138 Читать на русском
Вальдес близький до відставки з Барселони U-19
Віктор Вальдес / соцмережі

Колишній голкіпер Барселони Віктор Вальдес, схоже, покине команду U-19 наступного тижня.

Головний тренер Барселони U-19 Віктор Вальдес не поїде з командою в Таррагону на поєдинок юнацької першості, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією Radio Catalunhya, колишній голкіпер "блаугранас" заявив гравцям, що не знає про своє майбутнє. Також він мав розмову з новим директором академії Барселони Патріком Клюйвертом.

Технічний секретаріат клубу проведе зустріч наступного тижня та оцінить майбутнє легенди клубу.

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